Imago

CAS лишил Ивана Ухова и Светлану Школину золота и бронзы ОИ-2012 и отстранил на 4 года

CAS лишил Ухова и Школину золота и бронзы ОИ-2012 и отстранил на 4 года
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Жестко.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решения по призерам Игр в Лондоне, прыгунам в высоту Ивану Ухову и Светлане Школиной, а еще по 10 легкоатлетам из России, которые, по мнению юристов, нарушили антидопинговые правила.

Суд постановил лишить спортсменов золота (Ухов) и бронзы (Школина) Олимпийских игр-2012 в Лондоне, а также отстранить их на 4 года от соревнований. Срок дисквалификации отсчитывается с 1 февраля 2019-го. Еще будут аннулированы результаты, показанные Уховым с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015 года и результаты Школиной с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015-го.

Вот остальные 10 легкоатлетов: Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко-Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

  • Иван Ухов – чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
  • Школина – чемпионка мира-2013.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Матч, в котором «Нью-Джерси» давил соперника до конца, но «рейнджеры» оказались чуть более могучими

03:46
Популярные видео
Игроки «Филадельфии» исправили ляпы своего вратаря и добили «Бостон» в овертайме
 158 просмотров3 ч
Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня
1 627 просмотровВчера в 09:56