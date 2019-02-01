CAS лишил Ивана Ухова и Светлану Школину золота и бронзы ОИ-2012 и отстранил на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решения по призерам Игр в Лондоне, прыгунам в высоту Ивану Ухову и Светлане Школиной, а еще по 10 легкоатлетам из России, которые, по мнению юристов, нарушили антидопинговые правила.

Суд постановил лишить спортсменов золота (Ухов) и бронзы (Школина) Олимпийских игр-2012 в Лондоне, а также отстранить их на 4 года от соревнований. Срок дисквалификации отсчитывается с 1 февраля 2019-го. Еще будут аннулированы результаты, показанные Уховым с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015 года и результаты Школиной с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015-го.

Вот остальные 10 легкоатлетов: Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко-Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

Иван Ухов – чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

Школина – чемпионка мира-2013.

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