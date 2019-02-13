Украинская прыгунья Бех, при взгляде на которую хочется лето красное пропеть, оглянуться не успеть

Марина Бех – лучшая украинская прыгунья в длину. Ей 22, и на Олимпиаде-2016 в Рио она трижды заступила в финале и осталась на 12-м месте. На чемпионате Европы-2018 Бех уступила два сантиметра победительнице и взяла серебряную медаль. А в январе 2019-го Марина снялась для эротического календаря украинского XXL вместе с теннисисткой Элиной Свитолиной.

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