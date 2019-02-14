IAAF намерена доказать в CAS, что Кастер Семеня должна считаться мужчиной

Юристы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) намерены доказать, что южноафриканская бегунья Кастер Семеня с биологической точки зрения должна считаться мужчиной.

Как сообщает The Times, организация обратилась с соответствующим заявлением в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее между Семеней и IAAF возникло разногласие из-за нового правила, согласно которого спортсменки с повышенным уровнем тестостерона могут участвовать в соревнованиях, только если понизят уровень этого гормона с помощью специальных препаратов.

В июле 2017-го Семеню обязали либо пройти гормональное лечение, либо сделать операцию. В ответ на это спортсменка подала на IAAF в суд.

Семеня – олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров.

Организация пауэрлифтинга США запретит трансгендерам соревноваться с обычными женщинами

Подписывайся на нас Вконтакте