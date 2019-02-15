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Мария Ласицкене в пятый раз выиграла зимний чемпионат России по легкой атлетике
На классе.
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.
Победительница показала результат 2,02 м, взяв высоту с первой попытки. Второй стала Анна Чичерова, показавшая такой же результат, однако уступив по общему количеству попыток. На третьем месте расположилась Александра Ярышкина (1,92 м).
- Ласицкене выиграла зимний чемпионат России в пятый раз, также на ее счету три золота летних чемпионатов страны.
- 26-летняя спортсменка – двукратная чемпионка мира, также на ее счету победы на двух чемпионатах мира в помещении.
- В 2018 году россиянка выиграла все крупные старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, летнее европейское первенство в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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