Eurosport
IAAF допустила 21 легкоатлета из России до соревнований под нейтральным флагом
Восстановление РУСАДА легкой атлетике пока не помогло.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки 21 российского спортсмена на участие соревнованиях под нейтральным флагом. Список спортсменов публикует сайт ассоциации.
Чемпионат Европы в помещениях:
Никита Андриянов (прыжки в высоту)
Кирилл Чернухин (спринт)
Яна Глотова (400 м)
Аделина Халикова (прыжки в высоту)
Валерия Храмова (400 м)
Евгений Кунц (1500 м)
Дмитрий Лопин (спринт)
Артем Макаренко (многоборье)
Игорь Образцов (спринт)
Мария Павлова (многоборье)
Сергей Полянский (прыжки в длину)
Елена Соколова (прыжки в длину)
Ирина Такунцева (400 м)
Ирина Гуменюк (тройной прыжок)
Кубок Европы по метаниям:
Алена Белякова (диск)
Анастасия Бородулина (молот)
Алексей Худяков (диск)
Евгений Коротовский (молот)
Наталья Поспелова (молот)
Алексей Сокирский (молот)
Полина Соколова (диск)
- В январе нейтральный статус на 2019 год получили 42 российских спортсмена.
- Русские спортсмены выступают в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА после показаний Григория Родченкова.