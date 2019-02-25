2 трансгендера победили в женском спринте в Коннектикуте и разозлили конкуренток

В начале февраля в Коннектикуте состоялся студенческий чемпионат по легкой атлетике среди девушек. Это событие не привлекло бы к себе достаточного внимания, если бы не один необычный факт: в спринте на 55 метров первое и второе место заняли два трансгендера – 17-летний Андрайя Йервуд и еще один студент, Терри Миллер.

Как сообщает Washington Post, Миллер преодолел дистанцию за 6,95 секунды, Йервуд – за 7,01 секунды. Успех двух бывших юношей вызвал негодование среди других участников и их семей. Критики считают, что, изначально являясь мужчинами и лишь перевоплотившись в женщин, Андрайя и Терри получили над девочками дополнительное преимущество.

«Благодаря переходу из мужского пола в женский я узнал многое как о себе, так и о других людях. Я всегда сосредотачиваюсь на том позитиве, который я получаю от семьи, друзей и всех, кто меня поддерживает. А негатив я использую как горючее, чтобы быстрее бежать», – отметил Йервуд.

Третье место в соревнованиях на 55 м заняла девушка (не трансгендер) с результатом 7,23 секунды.

Недавно организация пауэрлифтинга США запретила трансгендерам соревноваться наравне с другими женщинами.

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