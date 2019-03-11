IAAF снова не восстановила Федерацию легкой атлетики России

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Во-первых, были задержаны выплаты ВФЛА, оплачивающие деятельность рабочей группы, а также судебные издержки по допинговым делам легкоатлетов России. Также IAAF еще не получила сведения из базы данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Паунда.

В начале марта российские легкоатлеты завоевали 3 (2-0-1) медали на чемпионате Европы в помещении.

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