Американский легкоатлет выиграл забег благодаря прыжку супермена на финише
Но гении фотошопа уже все дорисовали.
Американский бегун Инфинит Таккер выиграл соревнования в стиле супермена.
Спортсмен победил в забеге на 400 метров с барьерами в рамках турнира SEC Outdoor Track & Field Championships. Таккер вышел в лидеры, но на последних метрах дистанции растерял преимущество. Ради победы он нырнул перед финишной чертой. Бросок окрестили прыжком супермена.
В интернете сразу появились фотожабы на эту тему.
- После финиша соперники поздравили Таккера с необычной победой.
- Результат победителя – 49,38 секунды.
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