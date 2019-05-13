Американский бегун Инфинит Таккер выиграл соревнования в стиле супермена.

Спортсмен победил в забеге на 400 метров с барьерами в рамках турнира SEC Outdoor Track & Field Championships. Таккер вышел в лидеры, но на последних метрах дистанции растерял преимущество. Ради победы он нырнул перед финишной чертой. Бросок окрестили прыжком супермена.

В интернете сразу появились фотожабы на эту тему.

После финиша соперники поздравили Таккера с необычной победой.

Результат победителя – 49,38 секунды.

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