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Американский легкоатлет выиграл забег благодаря прыжку супермена на финише

Американский легкоатлет выиграл забег благодаря прыжку супермена на финише
Eurosport

15 ч. назад

Но гении фотошопа уже все дорисовали.

Американский бегун Инфинит Таккер выиграл соревнования в стиле супермена.

Спортсмен победил в забеге на 400 метров с барьерами в рамках турнира SEC Outdoor Track & Field Championships. Таккер вышел в лидеры, но на последних метрах дистанции растерял преимущество. Ради победы он нырнул перед финишной чертой. Бросок окрестили прыжком супермена.

В интернете сразу появились фотожабы на эту тему.

  • После финиша соперники поздравили Таккера с необычной победой.
  • Результат победителя – 49,38 секунды.

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