Южноафриканская бегунья Кастер Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS по новым правилам об уровне тестостерона у спортсменок.

IAAF приняла правило, по которому бегуньи с повышенным тестостероном смогут участвовать в турнирах под эгидой организации только при условии приема лекарств для снижения уровня гормона. Правило касается легкоатлеток, выступающих на дистанциях 400, 800 и 1500 метров.

Семеня подала апелляцию в Арбитражный суд в Лозанне, но она была отклонена, и 8 мая правило вступило в законную силу.

«Я женщина, и я спортсменка мирового уровня. IAAF не заставит меня применять препараты и не помешает мне быть той, кем я являюсь», – цитирует Семеню The Guardian.

Семеня специализируется в беге на 800 метров, в этой дисциплине она по два раза выиграла ОИ и ЧМ

Повышенное содержание мужского гормона – особенность организма спортсменки.

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