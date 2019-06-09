Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала сохранение отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано, и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают, и вообще их дело прыгать и молчать.Они забыли, что без атлетов существование любой спортивной организации или федерации не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга.

Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим.

И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а ее любому спортсмену закладывает именно тренер. Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики», – написала Ласицкене в инстаграме.

Сохранение отстранение ВФЛА означает, что российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Ласицкене – двукратная чемпионка мира (2015, 2017), двукратная чемпионка мира в помещении (2014, 2018), чемпионка летних юношеских Олимпийских игр-2010. Мария состоит в браке с комментатором Eurosport Владасом Ташевым.

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