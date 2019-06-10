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Конева: «Почему я должна пахать за звание ЗМС, а футболистам его дали фактически просто так?»
Чемпионату мира в России скоро стукнет год, а страсти никак не утихнут.
Российская легкоатлетка Екатерина Конева поделилась мнением о том, что футболисты сборной России получили звание заслуженных мастеров спорта за выход в 1/4 финала чемпионата мира.
– Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо. Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания «Заслуженных мастеров спорта».
– При чем тут футболисты?
– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира. Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку. Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС.
Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так? – заявила Конева в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Конева – серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке.
- Ранее другая легкоатлетка, Мария Ласицкене, подвергла критике Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за сохранения ее отстранения.
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