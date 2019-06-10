Российская легкоатлетка Екатерина Конева поделилась мнением о том, что футболисты сборной России получили звание заслуженных мастеров спорта за выход в 1/4 финала чемпионата мира.

– Я действительно не понимаю: почему, когда мы выступали, все радовались победам, а сейчас, когда у некоторых нет допуска, все попрятались, как будто так и надо. Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания «Заслуженных мастеров спорта».

– При чем тут футболисты?

– Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира. Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку. Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС.

Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так? – заявила Конева в интервью «Спорт-Экспрессу».

Конева – серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке.

Ранее другая легкоатлетка, Мария Ласицкене, подвергла критике Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за сохранения ее отстранения.

Другие важные темы по легкой атлетике:

Русская легкоатлетка дисквалифицирована на 12 лет. Она принимала допинг и выступала под чужим именем

Легкоатлетку из США жестоко убили – полиция не обращала внимания на ее звонки

Качай приложение Eurosport для iOS или Android