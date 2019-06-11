Допинг-доктор работает, Ласицкене бьется за правду. Что происходит с легкой атлетикой в России

Совет IAAF (Международной федерации легкой атлетики) снова не восстановил в правах ВФЛА (Всероссийскую федерацию легкой атлетики). Не имеющие проблем с допингом русские еще имеют шанс поехать на чемпионат мира 2019 года в Доху, путевки на Олимпийские игры находятся в компетенции МОК, а не международных федераций. Но в решающий момент Россия снова потянула себя на дно.

ВФЛА погасила задолженность перед IAAF в 2,8 миллиона евро, и президент федерации Дмитрий Шляхтин посчитал, что все требования дорожной карты для восстановления выполнены. Оказалось, не совсем так – в IAAF еще не видели пробы из базы данных московской лаборатории. Это не проблема ВФЛА – базу данных получило ВАДА и еще не разослало информацию по международным федерациям. Но Россия до последнего искусственно затягивала передачу данных, придумав немаркированное оборудование у присланных в Москву экспертов, и было глупо надеяться, что кто-то пойдет навстречу опальным легкоатлетам – главным возмутителям антидопингового спокойствия.

Информационный фон тоже не располагал к восстановлению: появились данные, из-за которых доверять ВФЛА стало еще сложнее. В федерации скажут, что это был специальный вброс в преддверии решающего заседания, но именно так работает независимая журналистка. Резонансные новости перед важным событием тоже не должны никого удивлять: например, IBU традиционно выкидывает сведения о новом допинге русских биатлонистов аккурат перед главными стартами. Но Шляхтин и компания отчего-то изумлены.

Президиум ВФЛА помог Лысенко сфальсифицировать данные

Главный кейс – дело молодого прыгуна в высоту Данила Лысенко. 22-летний легкоатлет выиграл Юношеские Олимпийские игры, чемпионат мира в помещении и серебро главного чемпионата мира. В Лондоне-2017 русские спортсмены, разумеется, соревновались в нейтральном статусе.

Данил ЛысенкоGetty Images

В августе 2018 года Лысенко схватил временное отстранение от международных стартов за пропуск трех допинг-проб. Зимой на том же погорела Маргарита Васильева, и защитные позиции спортсменов разнились. Бестолковые сбивчивые объяснения биатлонистки вроде «забыла» и «не знала» прошли на ура – наказание она получит, но никто не сомневается, что Маргарита не сдала допинг-тесты именно по глупости. Лысенко же подошел к делу с юридической точки зрения и предоставил следствию список документов: он отсутствовал в положенном месте и не мог предупредить допинг-офицеров по медицинской причине. Бумаги заверены подписями врачей из московской клиники.

Все казалось максимально грамотным до расследования The Sunday Times. Документы оказались липовыми: врачей под такими фамилиями не существует, клиники тоже. Здание по указанному адресу снесено. Еще Skirun, ссылаясь на другое русское медиа, сообщил, что устные показания Лысенко на слушаниях отличались от предъявленных ранее доказательств. Это квалифицируется статьей ВАДА о фальсификации допинг-контроля. Легкоатлету предложили сотрудничать со следствием и назвать фамилии тех, кто способствовал обману. Данил согласился и поделился списком из нескольких имен. Два человека входят в состав президиума ВФЛА – того самого, который убеждает спортивный мир в нетерпимости к допингу.

Дисквалифицированные тренеры и врачи до сих пор работают

В дополнение эксклюзивом выстрелило Reuters. 16 мая журналист увидел на стадионе в Курске Владимира Мохнева, бывшего тренера информатора ВАДА Юлии Степановой, который три года назад получил 10-летнюю дисквалификацию. Мохнев руководил тренировкой семи бегунов, записывал их показатели и давал указания. В аналогичной ситуации попался забаненный на четыре года Валерий Волков.

«Я могу идти туда, куда хочу, к тому, к кому хочу. Я что, прокаженный? Покажите мне закон, который я нарушил – российский закон», – заявил Мохнев, когда агентство Reuters с ним связалось. Напоминает ситуацию бобслеиста Александра Зубкова, который благодаря Мосгорсуду считается олимпийским чемпионом Сочи только в России.

Продолжает заниматься спортивной деятельностью и пожизненно дисквалифицированный доктор Сергей Португалов – бывший главный врач ВФЛА, лично коловший допинг. Он читает спортсменам из частных клубов лекции о фармакологии и дает им советы по питанию и тренировкам.

По-прежнему в центре внимания – ангел и демон мордовских ходоков Виктор Чегин. После того, как он попался работающим со сборниками в Чебоксарах и Караколе, ВФЛА, видимо, посоветовала ему быть осторожнее. Тогда опальный тренер утвердил компанию «Честь-С» и получил многомиллионные контракты на охрану спортивного центра своего имени. Эта деятельность не противоречит антидопинговому кодексу, но Sports.ru подхватил расследование Reuters и установил, что как представитель охранной компании Чегин имеет полное право находиться на объекте, где идут соревнования.

Елена ЛашмановаImago

Ласицкене разразилась гневным письмом

Узнав новости о невосстановлении ВФЛА, бомбанула Мария Ласицкене – лицо русской легкой атлетики, чемпионка мира 2015 и 2017 года в прыжках в высоту, оставшаяся без Олимпийских игр в 2016-м.

«Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах дорожной карты, которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим.

И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а ее любому спортсмену закладывает именно тренер. Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики», – написала 26-летняя Мария.

«Прямо в точку», – ответила в комментариях Дарья Клишина – единственная русская легкоатлетка, побывавшая в Рио-2016.

Ласицкене и Клишина – слишком заметные фигуры мирового масштаба с безупречной репутацией, и не заметить их слова руководству ВФЛА не удастся. В сборной и на подходах к ней по-прежнему покрывают допинг и занимаются фальсификациями. Главное – это, а не выплаченные IAAF миллионы евро. В России привыкли решать проблемы деньгами, но сейчас это не удастся. Прежними методами русскую легкую атлетику не спасти. После чистки руководящие посты должны занять принципиально новые люди – не только в ВФЛА, но и в регионах.

Россия поедет на ЧМ-2019 и ОИ-2020?

В следующий раз совет IAAF соберется 23 сентября – за четыре дня до старта чемпионата мира. Скорее всего, Ласицкене и остальных допустят на турнир под нейтральным флагом с запретом национальной символики – вряд ли в Дохе взметнется триколор и будет исполнен гимн России.

Вашти Каннингем, Мария Ласицкене и Алессия ТростGetty Images

Допуск России на Олимпиаду в Токио находится под юрисдикцией МОК, и все зависит от Олимпийского комитета России, статус которого восстановлен. Но никто не помешает международным спортивным чиновникам отнять его снова, и никто не помешает им поступить так же, как перед Играми-2016 и отдать все на откуп международным федерациям. Тогда слово будет за IAAF, и Ласицкене с Шубенковым запросто останутся без Олимпиады снова.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжных гонках

Тексты Валерии Кукалевой о допинге:

«Перед гонкой астматики пшикали лекарства в рот». В лыжах на Западе новые допинг-истории

Сборная России звала тренера-допингиста. Он уже подставил Полторанина и мог погубить русские лыжи

Качай приложение Eurosport для iOS или Android