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Чемпион Пекина-2008 Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил
Еще одна олимпийская медаль под вопросом.
Олимпийский чемпион Пекина-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил.
У ВАДА появились вопросы к легкоатлету на основании новых данных, сообщает Sports.ru. Сейчас экс-спортсмен занимает пост первого вице-президента федерации легкой атлетики. ВФЛА пока никак не прокомментировала появившуюся информацию, а также статус Сильнова в организации.
- Помимо золота Олимпиады Сильнов – чемпион Европы 2006 года.
- Сильнов объявил о завершении карьеры в 2018 году.
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