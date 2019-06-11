Олимпийский чемпион Пекина-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил.

У ВАДА появились вопросы к легкоатлету на основании новых данных, сообщает Sports.ru. Сейчас экс-спортсмен занимает пост первого вице-президента федерации легкой атлетики. ВФЛА пока никак не прокомментировала появившуюся информацию, а также статус Сильнова в организации.

Помимо золота Олимпиады Сильнов – чемпион Европы 2006 года.

Сильнов объявил о завершении карьеры в 2018 году.

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