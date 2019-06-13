Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин раскритиковал слова двукратной чемпионки мира Марии Ласицкене после очередного невосстановления ВФЛА.

«Вот Маша Ласицкене высказалась, что все. Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус. Легко. А из-за чего? Из-за того, что есть решение совета IAAF, где четко прописано, что президент ВФЛА борется со старой историей и ВФЛА делает большие усилия, что федерация двигается.

А спортсмены, не важно кто, говорят, что федерация – уроды, что они ничего не делают. Ага, значит, культура у спортсменов не поменялась, ну-ка отзовем нейтральный статус. Маше сегодня объективно эти вещи с точки зрения психологии надо понимать, потому что она лидер сборной, она человек, который ездит за границу, она понимать это должна больше, чем кто-либо. А для них это козырь, который они выкатят, как это произошло с Лысенко», – цитирует Шляхтина «Чемпионат».

На недавнем совете IAAF статус ВФЛА снова не восстановили.

Следующее заседание состоится в сентябре, за несколько дней до старта чемпионата мира.

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