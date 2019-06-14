Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на слова президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который пригрозил, что IAAF лишит ее нейтрального статуса.

«Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды – дело Лысенко...)

Что ждет главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА, Шляхтин вполне разумно предпочел умолчать... Прорвемся! Едем дальше... Впереди Хожув-Острава-Тюбинген», – написала 26-летняя Мария.

Она сопроводила пост хэштегом #ФантазерТыМеняНазывала и отметила аккаунты Министерства спорта России, ВФЛА и РУСАДА.

9 июня IAAF в очередной раз не восстановил членский статус ВФЛА, и Ласицкене раскритиковала руководство национальной федерации.

Следующее заседание совета IAAF пройдет в сентябре, за несколько дней до старта ЧМ-2019.

Допинг-доктор работает, Ласицкене бьется за правду. Что происходит с легкой атлетикой в России

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