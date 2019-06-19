Южноафриканская бегунья Кастер Семеня заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) использовала ее для проведения экспериментов.

«В прошлом IAAF использовала меня как человеческую морскую свинку, чтобы понять, как лекарство, которое они требовали применять, повлияет на мой уровень тестостерона. Несмотря на то, что от этих гормональных препаратов мне постоянно было плохо, теперь IAAF хочет установить еще более жесткие ограничения с неизвестными последствиями для здоровья.

Впредь я не позволю IAAF использовать меня и мое тело. Но меня беспокоит то, что у других спортсменок не будет выбора – IAAF заставит их принимать препараты, чтобы проверить их эффективность и выявить негативные последствия для здоровья. Этого не должно случиться», – приводит слова Семени агентство AFP.

Кастер была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона из-за правила, введенного IAAF. 3 июня Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию Семени и приостановил действие правила.

Семеня – двукратная победительница ОИ в беге на 800 метров.

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