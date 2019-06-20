Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, которую ранее дисквалифицировали за употребление допинга, оказалась мужчиной.

Об этом сообщает Nairobi News. Начав заниматься легкой атлетикой, Шиейс указала в своих документах, что является женщиной. В 2016 году спортсменку отстранили от соревнований за использование запрещенных препаратов – в ее пробе обнаружили следы тестостерона, андростерона и этиохоланона.

14 июня Чепкосгей была арестована, так как выдавала себя за медсестру в одной из клиник Кении. Другие медсестры заподозрили неладное и обратились в полицию. Бегунью направили в камеру предварительного заключения, где выяснилось, что задержанная является не женщиной, а мужчиной (надзиратели обнаружили у Шиейс мужской половой орган).

Во время недавнего заседания в CAS представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявили, что знаменитая легкоатлетка Кастер Семеня – это мужчина, считающий себя женщиной.

Семеня в ответ заявила, что даже не может описать, как сильно это ее ранит.

Семеня: «IAAF использовала меня как морскую свинку»

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