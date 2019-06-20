Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков прокомментировал очередное невосстановление статуса ВФЛА.

«Я уже не думаю об этом. Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен, что нам вернут и флаг, и гимн, но чем все закончилось на данный момент, вы знаете сами. В 2016 году, когда история начиналась, вникал, скрупулезно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом», – цитирует 28-летнего Шубенкова «RT на русском».

16 июня Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в Рабате.

Следующее заседание совета IAAF пройдет в сентябре, за несколько дней до старта ЧМ-2019.

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