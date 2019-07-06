«Усэйн Олд». 102-летний дедуля вышел на старт легкоатлетического забега
Получилось не очень, но это заслуживает уважения.
На старт легкоатлетического забега в Японии вышел 102-летний спортсмен.
Сухощавый дедуля в спортивной форме сорвался со старта позже соперников и медленной трусцой побежал к финишу. Собравшиеся на трибунах болельщики аплодировали пожилому легкоатлету и улыбались.
«Усэйн Олд», – написали в комментариях.
- Почтенный старец пересек финишную черту последним.
- Самым пожилым бегуном считается британец индийского происхождения Фауджа Синкх – после столетнего юбилея он пробежал несколько марафонов.
Американский легкоатлет выиграл забег благодаря прыжку супермена на финише
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте