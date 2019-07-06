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«Усэйн Олд». 102-летний дедуля вышел на старт легкоатлетического забега

«Усэйн Олд». 102-летний дедуля вышел на старт легкоатлетического забега
Eurosport

31 мин. назад

Получилось не очень, но это заслуживает уважения.

На старт легкоатлетического забега в Японии вышел 102-летний спортсмен.

Сухощавый дедуля в спортивной форме сорвался со старта позже соперников и медленной трусцой побежал к финишу. Собравшиеся на трибунах болельщики аплодировали пожилому легкоатлету и улыбались.

«Усэйн Олд», – написали в комментариях.

  • Почтенный старец пересек финишную черту последним.
  • Самым пожилым бегуном считается британец индийского происхождения Фауджа Синкх – после столетнего юбилея он пробежал несколько марафонов.

Американский легкоатлет выиграл забег благодаря прыжку супермена на финише

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