Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков пропустит соревнования в июле 2019-го из-за травмы, которую получил при падении на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. ВФЛА не стала оказывать спортсмену поддержку в восстановлении.

«На днях мне пришлось столкнуться с неприятными и болезненными последствиями падения в Рабате, хотя до того восстановление шло вполне неплохо, так что этап Бриллиановой лиги в Стэнфорде я, к сожалению, пропускаю», – написал 28-летний Сергей.

Затем он выложил фото из Австрии и заявил:

«Я заканчиваю тут реабилитацию после злополучного падения в Рабате. А получилось так, потому что... Как вы вот думаете, когда (отринем скромность) топовый атлет России вдруг объявил о месячном пропуске всех соревнований из-за проблем со здоровьем, кто-нибудь из руководителей позвонил ему с предложением помощи? Или хотя бы поспешил поинтересоваться, насколько все серьезно. Правильно, это был Марк Кохан, глава RedBull Diagnostics & Training Center. Организовал все буквально за день, и вот я уже здесь».

Шубенков – обладатель полного комплекта медалей чемпионата мира.

ЧМ-2019 состоится в Дохе (Катар). Спортсмены из России, скорее всего, будут выступать под нейтральным флагом.

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