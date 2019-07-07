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Марафонцы ехали на цистерне бензовоза. Трое погибли, когда грузовик взорвался
Только один вопрос – почему марафонцы ехали на цистерне бензовоза?!
Участники этапа Кубка России по марафонскому бегу погибли в автокатастрофе под Екатеринбургом.
По информации телеграм-канала Mash, спортсменов встретил на трассе Карпинск-Кыштым водитель бензовоза и предложил подвезти их. Марафонцы всемером сели на цистерну, но в пути машина потеряла управление, перевернулась и взорвалась. Три человека погибли на месте, еще пять, включая водителя, находятся в тяжелом состоянии.
- Вероятно, спортсмены были участниками марафона «Конжак-2019», входящего в программу Кубка России.
- Водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.
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