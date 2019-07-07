Участники этапа Кубка России по марафонскому бегу погибли в автокатастрофе под Екатеринбургом.

По информации телеграм-канала Mash, спортсменов встретил на трассе Карпинск-Кыштым водитель бензовоза и предложил подвезти их. Марафонцы всемером сели на цистерну, но в пути машина потеряла управление, перевернулась и взорвалась. Три человека погибли на месте, еще пять, включая водителя, находятся в тяжелом состоянии.

Вероятно, спортсмены были участниками марафона «Конжак-2019», входящего в программу Кубка России.

Водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.

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