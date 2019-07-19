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96-летний дедуля пробежал 5 километров за 42 минуты и установил новый мировой рекорд
Нам года не беда.
Рой Энглерт из Вирджинии победил на чемпионате USATF Masters Outdoor. 96-летний атлет преодолел пять километров за 42 минуты – это на целых восемь минут быстрее предыдущего рекорда.
«Это весело. Но самый веселый момент наступает, когда вы пересекаете финишную черту. Я не считаю себя источником вдохновения. Выигрывать легче, когда пережил остальных конкурентов», – цитирует рекордсмена Runners World.
- Энглерт является рекордсменом на 800, 1500 и 3000 метров в возрастной категории от 95 до 99 лет.
- Ежедневно Энглерт пробегает 3-4 км.
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