Рой Энглерт из Вирджинии победил на чемпионате USATF Masters Outdoor. 96-летний атлет преодолел пять километров за 42 минуты – это на целых восемь минут быстрее предыдущего рекорда.

«Это весело. Но самый веселый момент наступает, когда вы пересекаете финишную черту. Я не считаю себя источником вдохновения. Выигрывать легче, когда пережил остальных конкурентов», – цитирует рекордсмена Runners World.

Энглерт является рекордсменом на 800, 1500 и 3000 метров в возрастной категории от 95 до 99 лет.

Ежедневно Энглерт пробегает 3-4 км.

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