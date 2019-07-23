Легкоатлетка Аксана Гатауллина из России взяла золотую медаль в прыжках с шестом на юниорском чемпионате Европы-2019. Турнир проходит в шведском Буросе.

Гатауллина прыгнула на 4,36 м и на 20 сантиметров обошла серебряную и бронзовую медалистку. После победы она взяла плед в розовый горошек и отпраздновала титул, размахивая им как флагом.

«Это были эмоции и желание поделиться радостью этой победы со зрителями. Конечно, очень хотелось отпраздновать победу с российским флагом в руках. К сожалению, такой возможности мы сейчас лишены. На эмоциях взяла первое, что попалось под руку. Так случилось, что это оказался плед.

Никакой политической подоплеки, конечно, в моем поступке не было, только желание выразить радость победы неким жестом и поделиться этим жестом со зрителями», – прокомментировала празднование сама Аксана.

Представители Всероссийской федерации легкой атлетики добавили, что поступок Гатауллиной не считается нарушением регламента для спортсменов, выступающих на международных соревнованиях ИААФ в нейтральном статусе.

На чемпионате Европы U-20 авторизованные нейтральные спортсмены (сборная России) выиграли четыре медали. Помимо Аксаны Гатауллины золото в беге на 400 м взяла Полина Миллер, серебро и бронзу принесли стране в прыжках в высоту Аделина Халикова и Наталья Спиридонова.

ИААФ приостановила членство ВФЛА с ноября 2015 года. Практически четыре года русские легкоатлеты ожидают одобрение международной федерации и выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.

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