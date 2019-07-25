26-летняя русская прыгунья в высоту Мария Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В рейтинге от 24 июля Мария лидирует с 1433 баллами. На втором месте – кенийская бегунья Беатрис Чепкоеч, специализирующаяся на беге на 3000 метров с препятствиями (1426 баллов). Третья – Сифан Хассан из Нидерландов, выступающая в беге на 1500 и 5000 метров (1424 балла).

Ласицкене – первая представительница России, возглавившая рейтинг.

В текущем сезоне Мария выиграла все пять этапов «Бриллиантовой лиги».

Вчера, 24 июля, она победила на чемпионате России в Чебоксарах.

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