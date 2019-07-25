Легкоатлетка из Нидерландов Мадиа Гафур была арестована в Германии с 50 килограммами метамфетамина и экстази, сообщает Dutch News со ссылкой на NOS.

Спортсменку задержали в середине июня во время рутинной проверки ее автомобиля на немецкой границе с Арнемом. Наркотики были припрятаны в багажнике ее авто.

Гафур – участница Олимпийских игр 2016 года.

Предполагается, что Гафур намеревалась ввести крупную партию наркотиков из Германии в Нидерланды.

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