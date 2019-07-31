IAAF обязала женщин-легкоатлеток с повышенным тестостероном принимать специальные препараты для снижения уровня гормона, что очень не понравилось Семени. Южноафриканская бегунья через Федеральный суд Швейцарии оспорила решение CAS о новых правилах по уровню тестостерона у спортсменок. Официальный орган принял аппеляцию дамы и выдал ей временное разрешение на участие в женских турнирах на время разбирательств.

Пока IAAF доказывала свою правоту, Кастер победила на соревнованиях Бриллиантовой Лиги в США, но во вторник швейцарский суд приостановил действие временного разрешения. Теперь легкоатлетка пропустит чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в Дохе в сентябре, и не сможет защитить титул, как сообщает Skirun.

Сама Семеня так прокомментировала решение суда: «Я очень расстроена тем, что не защищу с трудом добытый титул. Но это не заставит меня отступить в борьбе за права всех женщин-легкоатлеток».

Семеня – олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов.

Повышенное содержание мужского гормона – особенность организма спортсменки.

IAAF намерена доказать в CAS, что Кастер Семеня должна считаться мужчиной

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