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Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы
Eurosport

59 мин. назад

Русскую прыгунью в высоту номинировали на награду.

Мария Ласицкене вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы июля по версии Европейской легкоатлетической ассоциации.

Голосование в номинации за июль завершится 6 августа.

  • За последний месяц Ласицкене победила на четырех соревнованиях: этапах Бриллиантовой лиги в Монако и Лозанне, международном турнире в Падуе и чемпионате России.
  • Кроме Ласицкене на награду претендуют белоруска Эльвира Герман, британка Дина Эшер-Смит, голландка Сифан Хассан и датчанка Анна-Эмили Мёллер.

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