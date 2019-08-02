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Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы
Русскую прыгунью в высоту номинировали на награду.
Мария Ласицкене вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы июля по версии Европейской легкоатлетической ассоциации.
Голосование в номинации за июль завершится 6 августа.
- За последний месяц Ласицкене победила на четырех соревнованиях: этапах Бриллиантовой лиги в Монако и Лозанне, международном турнире в Падуе и чемпионате России.
- Кроме Ласицкене на награду претендуют белоруска Эльвира Герман, британка Дина Эшер-Смит, голландка Сифан Хассан и датчанка Анна-Эмили Мёллер.
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