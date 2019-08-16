Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене не жалеет, что вступила в полемику с главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным, который пригрозил ей лишением нейтрального статуса. Ранее легкоатлетка раскритиковала работу федерации.

– Когда я прочитала расшифровку разговора на собрании, меня бросило в жар. Задели даже не слова Шляхтина про меня, а то, что никто из присутствовавших ничего не ответил ему. Но потом я подумала: ведь у каждого своя жизнь, свои цели. Не всех так свободно воспитывали тренеры, как меня Геннадий Гарикович. Ведь он не только не подавлял моего мнения, а наоборот, поощрял, чтобы я не боялась лишний раз вякнуть. А у нас, выходит, кто-то боится уйти со ставки, кого-то шантажируют сборами или экипировкой, а кого-то просто все устраивает. Пожалела ли я? Нет, а почему я должна жалеть? Я же никого ни в чем не обманула и сказала ровно то, что думаю.

– Потому что на вас свалилось масса негатива и вы оказались в центре скандала. Хотя, казалось, вы меньше всего в этом заинтересованы: ведь вы-то как раз имеете все сборы, поддержку, право выступать на международных соревнованиях и наверняка поедете на Олимпиаду.

– Насчет сборов: мы проводим их независимо от федерации. Но как я могу сидеть молча, когда читаю интервью детей и совсем молодых спортсменов, которые даже не знают, что это такое: выступать под собственным флагом. Когда нет трансляций легкой атлетики, нет поддержки для молодых, зато есть – для тех, кто отбыл дисквалификацию. Представьте нормального родителя, который хочет для своего ребенка все самое лучшее. Отдаст он его в тот вид спорта, где будущее и перспективы вообще непонятны?

– Вы написали, что дело не только в восстановлении в ИААФ, а в том, что легкая атлетика в принципе не развивается.

– Конечно. Не надо показухи: вот, мол, смотрите, мы выполнили все условия – и теперь восстановите нас. Нужно по-настоящему развивать легкую атлетику. Наша молодежь должна жить с ощущением, что допинг – это абсолютное зло, к которому вообще нельзя прикасаться. Давайте уже скажем честно: много лет у нас люди выступали с мыслью «повезет – не повезет», «проскочу – не проскочу». Так вот: не повезет и не проскочите. Это должно сидеть в голове у каждого спортсмена. А у нас, получается, прошло четыре года, а ничего не меняется, – заявила 26-летняя Ласицкене в интервью «Спорт-Экспрессу».

Мария уже получила от IAAF нейтральный статус для участия в чемпионате мира.

В июне международная федерация не восстановила ВФЛА в правах.

Допинг-доктор работает, Ласицкене бьется за правду. Что происходит с легкой атлетикой в России

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