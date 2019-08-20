На инстаграм прыгуньи в длину Дарьи Клишиной подписан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он наверняка знает, что Дарья – единственная из российских легкоатлетов, кто выступил в Рио-2016.

Клишина также серебряный призер ЧМ-2017, но еще до медали мирового первенства она входила во всевозможные топы самых красивых спортсменок. После Олимпиады в Бразилии мы уже делали подборку фото Дарьи, но после ее желания поужинать с Роналду не лишним будет показать новое и лучшее из ее инстаграма.

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