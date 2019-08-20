Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась на 26-м году жизни.

Девушка умерла во время тренировки. Она готовилась к соревнованиям, вышла на пробежку, в какой-то момент упала в траву. Врачи скорой помощи спасти спортсменку не смогли, сообщает «Рен-ТВ».

Плавунова – многократная чемпионка Тамбовской области и призер ЦФО.

В июле 2019 года на чемпионате России она выполнила норматив кандидата в мастера спорта на стометровке.

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