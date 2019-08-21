Российский ходок Сергей Бакулин дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации отсчитывается с 3 апреля 2019 года. Также аннулированы результаты 32-летнего спортсмена с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года. В начале апреля этого года он был временно отстранен от соревнований по подозрению в использовании запрещенного вещества или метода.

Ранее Бакулин уже отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 20 января 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Бакулина на три года и два месяца. 24 марта 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты Бакулина с 25 февраля 2011 года по 24 декабря 2012 года, лишив спортсмена золотой медали чемпионата мира-2011.

В 2018 году Бакулин занял первое место на дистанции 35 км на командном чемпионате России. Кроме того, он побеждал на 50-километровке на летнем первенстве России.

Бакулин – золотой призер Кубка Европы (2009) и бронзовый призер первенства Европы (2010).

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