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Рекордсмен мира в беге на 60 м пропустил 3 допинг-теста за год и может пролететь мимо Токио-2020

Рекордсмен мира в беге на 60 м пропустил 3 допинг-теста за год и может пролететь мимо Токио-2020
Eurosport

1 час назад

Чемпион мира скорее всего не поедет на главные старты цикла.

Рекордсмен мира на дистанции 60 метров американский спринтер Кристиан Коулмэн пропустил три допинг-теста за последний год.

Теперь ему грозит дисквалификация на два года – тогда он пропустит ЧМ-2019 и Олимпиаду в Токио-2020. При этом юристы легкоатлета оспаривают один из пропусков пробы, сообщает Daily Mail.

  • Рекорд на 60 метров (не входит в программу Олимпиад) – 6,34 сек, установлен в 2018 году.
  • На дистанции 100 метров у Коулмэна результат – 9,79 сек.
  • Он седьмой в списке спринтеров за всю историю.

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