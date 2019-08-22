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Рекордсмен мира в беге на 60 м пропустил 3 допинг-теста за год и может пролететь мимо Токио-2020
Чемпион мира скорее всего не поедет на главные старты цикла.
Рекордсмен мира на дистанции 60 метров американский спринтер Кристиан Коулмэн пропустил три допинг-теста за последний год.
Теперь ему грозит дисквалификация на два года – тогда он пропустит ЧМ-2019 и Олимпиаду в Токио-2020. При этом юристы легкоатлета оспаривают один из пропусков пробы, сообщает Daily Mail.
- Рекорд на 60 метров (не входит в программу Олимпиад) – 6,34 сек, установлен в 2018 году.
- На дистанции 100 метров у Коулмэна результат – 9,79 сек.
- Он седьмой в списке спринтеров за всю историю.
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