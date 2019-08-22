Рекордсмен мира на дистанции 60 метров американский спринтер Кристиан Коулмэн пропустил три допинг-теста за последний год.

Теперь ему грозит дисквалификация на два года – тогда он пропустит ЧМ-2019 и Олимпиаду в Токио-2020. При этом юристы легкоатлета оспаривают один из пропусков пробы, сообщает Daily Mail.

Рекорд на 60 метров (не входит в программу Олимпиад) – 6,34 сек, установлен в 2018 году.

На дистанции 100 метров у Коулмэна результат – 9,79 сек.

Он седьмой в списке спринтеров за всю историю.

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