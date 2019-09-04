На чемпионате Китая по легкой атлетике заметили двух необычных участниц 400-метровки: их зовут Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань.

По информации «Мира легкой атлетики», спортсменки заняли два первых места, и это не вызвало бы никаких вопросов, если бы не излишне маскулинный внешний вид легкоатлеток. Вот эти леди:

На эстафетном чемпионате Китая Ляо и Тун также победили, и на фото с награждения они сильно выделяются среди подруг по команде.

Китайские болельщики возмутились вероятным обманом и завирусили соцсети – пришлось вмешаться национальной федерации. Чиновники заверили, что обе спортсменки – женщины, но не упомянули ни результаты гендерных тестов, ни способ определения пола легкоатлеток.

Причиной необычного внешнего вида Ляо и Тун может быть генетическая интерсексуальность, а также последствия приема гормональных препаратов.

В легкой атлетике действует правило, что спортсменки с повышенным уровнем тестостерона должны понижать его до нормального порога медикаментозно. С этим не согласна южноафриканская бегунья Кастер Семеня.

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