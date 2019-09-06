Южноафриканская бегунья Кастер Семеня, которая из-за повышенного уровня тестостерона не сможет выступить на чемпионате мира 2019 года в Дохе, присоединилась к футбольной команде. Легкоатлетка будет выступать в ЮАР за клуб JVW.

«Известная 28-летняя спортсменка всегда любила футбол. В юности Семеня играла за школьную футбольную команду и каждый день тренировалась, поэтому неудивительно, что она собралась играть на профессиональном уровне. Когда ее спросили о новом вызове, Кастер ответила: «Я благодарна за эту возможность, я ценю любовь и поддержку, которые уже стала получать от команды. Надеюсь, что внесу в клуб столько, сколько смогу», – говорится в заявлении команды.

Семеня не сможет дебютировать за клуб в ближайшее время, так как трансферное окно уже закрылось.

В легкой атлетике она выиграла золотые олимпийские медали на дистанции в 800 метров.

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