Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги.

26-летняя россиянка преодолела планку высотой 1,99 м и продолжила выступление, хотя ее соперницы уже завершили борьбу. Ласицкене заявила высоту в 2,04 м, но не смогла ее взять. Второе место заняла представительница Украины Юлия Левченко (1,97 м), третьей стала бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 м).

Легкоатлетка из России выиграла все шесть этапов Бриллиантовой лиги в текущем сезоне, в которых принимала участие. Последний раз Ласицкене не победила 17 января, уступив на турнире в Челябинске россиянке Анне Чичеровой. С тех пор Ласицкене выиграла 18 турниров подряд.

Ласицкене в четвертый раз в карьере выиграла общий зачет Бриллиантовой лиги, в третий раз – подряд (2014, 2017, 2018, 2019).

Ни один из российских спортсменов не имеет в своем активе более двух побед в общем зачете соревнований.

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