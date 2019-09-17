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«Вхожу в новую неделю словно ураган». Убийственно красивую Клишину ласкает прибой в Валенсии

«Вхожу в новую неделю словно ураган». Убийственно красивую Клишину ласкает прибой в Валенсии
Eurosport

49 мин. назад

Такое нельзя смотреть на ночь.

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина выложила соблазнительное фото в купальнике из испанской Валенсии.

Девушка показала прекрасную фигуру, стоя в воде, и подписала фото: «Вхожу в новую неделю словно ураган».

  • На ОИ-2016 в Рио Клишина была единственным легкоатлетом из России, допущенным до турнира, но осталась без медалей.
  • Дарья – серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

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