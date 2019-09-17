«Вхожу в новую неделю словно ураган». Убийственно красивую Клишину ласкает прибой в Валенсии
Такое нельзя смотреть на ночь.
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина выложила соблазнительное фото в купальнике из испанской Валенсии.
Девушка показала прекрасную фигуру, стоя в воде, и подписала фото: «Вхожу в новую неделю словно ураган».
- На ОИ-2016 в Рио Клишина была единственным легкоатлетом из России, допущенным до турнира, но осталась без медалей.
- Дарья – серебряный призер чемпионата мира 2017 года.
10 фото, которые продемонстрируют, почему Роналду подписан на Клишину
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте