Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью главы РУСАДА Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe.

Ганус заявил, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона.

«В тексте статьи были распространены сведения, которые не соответствовали действительности. В частности, в тексте говорится, что спортсменам проводились запрещенные переливания крови, тогда как ничего подобного не проводилось, и Ответчик 1 [Ганус], как генеральный директор Ассоциации РУСАДА, не мог не знать об этом.

В данном случае очевидно, что Ответчик 1 не высказывал (не распространял для всеобщего сведения) собственные оценочные суждения, а намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения Истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал при этом единственную цель – опорочить Истцов и иных лиц», – цитирует исковое заявление «Р-Спорт».

«Там была неточность по формулировке нарушений. Корректировка была дана [после интервью], было направлено информационное письмо. Все в интервью практически верно, но тут был вопрос терминологии возможных нарушений... У нас всегда идет вопрос поддавливания, это как раз цена нашей независимости», – ответил на обвинения Ганус.

Ганус занимает пост гендиректора РУСАДА с 2017 года.

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