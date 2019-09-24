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«Если РУСАДА отстранят, уеду из России». Ласицкене намерена бороться за допуск на Олимпиаду

«Если РУСАДА отстранят, уеду из России». Ласицкене намерена бороться за допуск на Олимпиаду
Eurosport

25 мин. назад

Двукратная чемпионка мира не намерена пропускать вторую Олимпиаду подряд.

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет из России, если РУСАДА снова лишат статуса соответствия. Легкоатлетка намерена бороться за допуск на Олимпиаду-2020.

«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования ИААФ, так что это может помочь.

Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни на какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена.

P.S. Невосстановление ВФЛА не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации – это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин», – написала 26-летняя Ласицкене.

  • Мария выиграла два последних чемпионата мира, в Лондоне-2017 она выступала под нейтральным флагом.
  • На Олимпиаду-2016 допустили только одну легкоатлетку из России – Дарью Клишину.

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