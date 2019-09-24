Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет из России, если РУСАДА снова лишат статуса соответствия. Легкоатлетка намерена бороться за допуск на Олимпиаду-2020.

«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования ИААФ, так что это может помочь.

Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни на какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена.

P.S. Невосстановление ВФЛА не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации – это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин», – написала 26-летняя Ласицкене.

Мария выиграла два последних чемпионата мира, в Лондоне-2017 она выступала под нейтральным флагом.

На Олимпиаду-2016 допустили только одну легкоатлетку из России – Дарью Клишину.

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