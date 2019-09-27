Дело Международной ассоциации легкоатлетических федераций против двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени – один из самых запутанных случаев современной спортивной этики. Южноафриканка всю сознательную жизнь идентифицировала себя женщиной, но карьера и особенности организма неожиданно поставили ее гендер под вопрос. Дисциплинарные комитеты, врачи и соперники заподозрили, что повышенный уровень тестостерона дает Кастер преимущество. Противостояние Семени и спортивных чиновников достигло кульминации накануне ЧМ по легкой атлетике в Дохе.

По заключению IAAF бегунью отнесли к «биологически мужским спортсменам с женскими гендерными особенностями». Семене предоставили три варианта вернуться в спорт в качестве женщины: ежедневные контрацептивные лекарства, ежемесячная инъекция регулятора гормонов или операция. Кастер до последнего боролась за право соревноваться как женщина: подавала апелляцию в CAS и Федеральный суд Швейцарии, разоблачала бесчеловечность IAAF и призывала медиа к справедливой реакции. Но летом 2019-го карьера южноафриканки в легкой атлетике подошла к концу.

«Боль от этого не выразить словами, – сказала Семеня судьям, которые подготовили 163-страничный отчет. – IAAF 10 лет пыталась помешать мне. Решение CAS меня не остановит. Я снова поднимусь на вершину, чтобы дальше вдохновлять молодых женщин в Южной Африке и по всему миру». Неизвестно, примет ли Семеня условия спортивных организаций, но пока она сменила профиль и перешла в футбол. Кастер присоединилась к южноафриканскому клубу JVW, который борется за переход из региональной лиги в национальный чемпионат. Конечно, такой опыт привлекателен для спортсмена, но вряд ли Семеня всерьез предпочтет футбол бегу. Она отдала слишком много сил ради статуса звезды легкой атлетики.

Проблемы Семени начались одновременно с успехами. В 2009-м 18-летняя Кастер выиграла золото на дистанции 800 метров на чемпионате мира в Берлине. Накануне The Daily Mail со ссылкой на анонимный источник опубликовал провокационный материал о талантливой девушке: «Невероятно быстрое выступление в Мавритании вызвало сомнения относительно пола. Экспертов обеспокоила ее манера бега, и они привлекли южноафриканское руководство легкой атлетики для проверки». После немецкого триумфа Семени IAAF официально объявила о расследовании в отношении спортсменки и отстранила ее от соревнований на 11 месяцев.

Позже выяснилось, что медики анализировали гормональный фон Кастер. В 2010-м Семене разрешили снова соревноваться, но к тому времени медиа развернули настоящую травлю. Time опубликовал материал под заголовком «Может ли эта чемпионка мира на самом деле быть мужчиной?», австралийский таблоид Daily Telegraph объявил, что Семеня – гермафродит. Вскоре после ЧМ-2009 корреспондент BBC слил информацию о том, что уровень тестостерона девушки в три раза превосходит норму. «Похоже, она имеет черты обоих полов», – журналист авторитетного издания сделал серьезный вывод на основании слухов.

Конкуренты Семени тоже не стеснялись и открыто обвиняли южноафриканку. «Такие люди не должны соревноваться с нами, – отрезала итальянка Элиза Кузма. – Для меня она мужчина». Позже Семеня рассказала, что после турнира в Берлине ее забрали в больницу, где IAAF использовала ее «как лабораторную крысу» (без разрешения девушки санкционировала исследования над организмом и гормональное лечение). «Это был приказ IAAF, у меня не было выбора, – объяснила Кастер. – Это одно из самых унизительных событий в жизни».

Кастер СеменяGetty Images

Семеня надеялась, что гендерные нападки закончились, но в апреле 2011-го IAAF внедрила новые правила. Спортсменок с гиперандрогенизмом и уровнем тестостерона выше допустимого уровня (10 нмоль/л) обязали принимать препараты, чтобы понизить показатели до нормы. В то время Кастер еще принимала оральные контрацептивы по указанию медицинских легкоатлетических комитетов. Состояние девушки ухудшилось из-за побочных эффектов: она набрала вес, постоянно чувствовала себя больной, страдала от лихорадки и боли в животе.

Несмотря на проблемы с самочувствием, карьера Семени достигла пика. Кастер показала второй результат на ЧМ-2011 в Дэгу и на Олимпиаде в Лондоне, но позже обе медали стали золотыми – победившую россиянку Марию Савинову признали виновной в допинге. Параллельно с противоречивой историей Семени развивалось противостояние IAAF и индийской легкоатлетки Дути Чанд, которую пожизненно отстранили из-за повышенного тестостерона. CAS удовлетворил апелляцию Чанд, в 2015-м девушка возобновила карьеру и призвала легкоатлетическую ассоциацию создать программу, по которой спортсмены не пострадают из-за последствий естественного состояния тела.

Случай Чанд привлек внимание, но для таблоидов Семеня осталась инфоповодом, а для нейтральных болельщиков – фриком. IAAF не делала ничего, чтобы восстановить репутацию спортсменки. На Олимпиаде в Рио южноафриканка прошла коронные 800 метров за 1:55,28 минуты и выиграла второе золото, но президент IAAF Себастьян Коу испортил впечатление от победы: объявил, что организация оспорит решение CAS о допуске Кастер.

Дополнительным поводом для предвзятого отношения стала нетрадиционная ориентация Семени: спортсменка счастлива в браке с девушкой по имени Вайолет Расебоя. Влюбленные сыграли свадьбу в 2015-м и не скрывали чувств – для консервативного руководства легкой атлетики активность Кастер и Вайолет превратилась в нечто подозрительное и неприятное. Яркие видео, открытое признание ориентации и новости о беременности Расебоя лишь усугубили проблемы между Семеней и IAAF, хотя не имели к ее спортивной карьере никакого отношения.

Правозащитники сравнили Семеню с Саарти Бартман – южноафриканкой, которую привезли в Европу в начале XIX века и выставляли как цирковое животное. Баартман прозвали Готтентотской Венерой из-за ярко выраженных половых органов, ягодиц и груди. Смысл сравнения прозрачен: из-за особенностей физиологии для современного спортивного мира Семеня такой же аттракцион, как Бартман.

Худшее для Кастер оставалось впереди. В апреле 2018-го IAAF добилась нового снижения планки уровня тестостерона у спортсменок, специализирующихся на дистанциях от 400 метров до мили. Содержание гормона выше 5 нмоль/л к 1 ноября грозило женщинам недопуском. Некоторые активисты предположили, что новые правила направлены лично против Семени. Травлю объяснили расой и непохожестью на европейских спортсменок. «Интерсексуальная гомофобия только усилилась, потому что она темнокожая женщина, – предположил гендерный исследователь и интерсекс-правозащитник Пиджон Пагонис. – Все пришло к тому, что Кастер быстрее белых девочек, и они из-за нее расплакались». Поведение дисциплинарных органов действительной выглядит странно: Федеральный суд Швейцарии сначала удовлетворил апелляцию Семени на жесткие ограничения, но вскоре снова пересмотрел решение, будто не знал, как еще наказать южноафриканку.

Кастер вряд ли пойдет на уступки ради поездки в Токио – после суда стало очевидно, что ее кейс подорвал доверие к IAAF. Организация действовала непоследовательно, а медицинские эксперименты над Семеней противоречат гуманности и этике. У спортсменки снова появилась цель – симпатии цивилизованного мира сместились на ее сторону. К протесту Семени присоединились африканские бегуньи Франсина Нийонсаба и Маргарет Вамбуи. Медиа уже не путают понятия, как 10 лет назад: в мае канал Fox официально извинился перед Семеней, потому что репортер Карли Шимпкус ошибочно назвал ее трансгендером. «Я не позволю IAAF снова использовать меня и мое тело», – гордо объявила Кастер после суда.

Кастер Семеня после победы в забеге на 1500 метров среди женщин на Играх Содружества-2018Getty Images

Важнее всего, что ассоциации так и не удалось обосновать преимущества спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Ученые Катрина Карказис и Ребекка Джордан-Юн опубликовали масштабное исследование, в котором привели множество обратных примеров, когда спортсмен с меньшим уровнем тестостерона выступал лучше соперников. Даже в отчете IAAF обнаружили противоречия: в шести из 11 беговых дисциплин с участием 1100 легкоатлеток лучше выступили спортсменки с меньшим уровнем мужского гормона. Биоэтик Сильвия Кампорези пришла к тому же выводу и противопоставила данным Ассоциации свое исследование, по которому между успехами и уровнем гормона не существует зависимости.

Президент Всемирной медицинской ассоциации Леонид Эйдельман обратил внимание на моральный аспект: «Правила IAAF основаны на одном исследовании и имеют слабую доказательную базу. Они также противоречат нескольким ключевым медицинским этическим принципам, и мы требуем их немедленной отмены». Даже если бы тестостерон давал Семене преимущество на соревнованиях, такую естественную особенность вряд ли можно использовать как повод для отстранения по аналогии с незаконным преимуществом – допингом. «Длинные руки Фелпса давали ему преимущество в плавании, но никто не предлагал их укоротить», – возмутился Пагонис.

Пока чиновники и врачи изобретают более изощренные формулировки, чтобы подогнать под них состояние Семени, спортсменка точно знает, кто она: очень быстрая женщина, карьера которой превратилась в борьбу за право быть собой. «Они смеются надо мной, потому что я другая, – отреагировала Кастер на майское отстранение. – Я смеюсь над ними, потому что они одинаковые».

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