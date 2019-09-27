Президент IAAF: «Мы не отбирали у русских атлетов флаг, мы дали им нейтральный статус»

Президент IAAF Себастьян Коу прокомментировал статус атлетов из России на чемпионате мира-2019.

«Наш спорт – это вызов с многих сторон, но мы должны принимать решения. Вы все знаете, что происходило с Россией и ее допинговыми делами. Мы хотим, чтобы россияне соревновались, мы за чистоту спорта, но в то же время мы не можем дать возможность выступать им в тех условиях, в которых находится сейчас российская легкая атлетика.

Мы не отбирали у них флаг. Мы дали им нейтральный статус, и мы уверены в своем решении на сто процентов. Это было взвешенное решение, которое принимали компетентные люди. Есть критерии, о которых вы хорошо знаете, которым должно соответствовать РУСАДА. Через три недели мы узнаем больше о ситуации с Россией», – приводит лова Коу «Р-Спорт».

Чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре 27 сентября – 6 октября.

Всероссийская федерация легкой атлетики лишена членства в IAAF с 2015 года.

Легкоатлеты опять едут на ЧМ без флага. Допинг есть не только в России, но казнят почему-то русских

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