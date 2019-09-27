Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата мира в Дохе. После квалификации она поговорила о возможности уехать тренироваться в другую страну.

– Еще один чемпионат мира россияне выступают в нейтральном статусе, все уже привыкли…

–...К этому привыкнуть невозможно. Никто из нас не привык. Все переживают, нервничают, это неприятно. Нам хочется побеждать в своей форме и видеть напротив своей фамилии свою страну.

– Вы говорили, что хотите уехать тренироваться в другую страну.

– Если наступит такой момент, то я уеду именно тренироваться. Подчеркиваю это – тренироваться, а не менять паспорт. Вполне возможно, что понадобится уехать тренироваться за границу. Я не хочу пропускать вторую Олимпиаду.

– В какую страну можете уехать тренироваться?

– Точно не США. Европа, наверное.

– Как относятся иностранцы к российским легкоатлетам?

– Отношение прекрасное, как и было в 2017 году (на чемпионате мира).

– Сейчас есть послабления в плане соблюдения правил поведения нейтральных атлетов?

– Нет. Нас очень серьезно предупреждали о поведении на чемпионате мира, прислали правила. Все знают, как себя вести. Мы начеку!

Финал в прыжках в высоту состоится 30 сентября.

Российские атлеты выступают в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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