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Ласицкене: «Менять паспорт не буду. К нейтральному статусу привыкнуть невозможно»
Атлетам из России до сих пор неприятно выступать в нейтральном статусе.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата мира в Дохе. После квалификации она поговорила о возможности уехать тренироваться в другую страну.
– Еще один чемпионат мира россияне выступают в нейтральном статусе, все уже привыкли…
–...К этому привыкнуть невозможно. Никто из нас не привык. Все переживают, нервничают, это неприятно. Нам хочется побеждать в своей форме и видеть напротив своей фамилии свою страну.
– Вы говорили, что хотите уехать тренироваться в другую страну.
– Если наступит такой момент, то я уеду именно тренироваться. Подчеркиваю это – тренироваться, а не менять паспорт. Вполне возможно, что понадобится уехать тренироваться за границу. Я не хочу пропускать вторую Олимпиаду.
– В какую страну можете уехать тренироваться?
– Точно не США. Европа, наверное.
– Как относятся иностранцы к российским легкоатлетам?
– Отношение прекрасное, как и было в 2017 году (на чемпионате мира).
– Сейчас есть послабления в плане соблюдения правил поведения нейтральных атлетов?
– Нет. Нас очень серьезно предупреждали о поведении на чемпионате мира, прислали правила. Все знают, как себя вести. Мы начеку!
- Финал в прыжках в высоту состоится 30 сентября.
- Российские атлеты выступают в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).