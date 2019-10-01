Словению на Олимпийских играх-2020 в Токио в беге на короткие дистанции, вероятно представит 29-летняя спортсменка Майя Михалинец.

Девушка давно в спорте, но свою самую важную победу одержала в 2019-м на Европейских играх в Минске, став лучшей на 100-метровке. А еще у нее очень яркий инстаграм – во всех смыслах слова.

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