Eurosport
Словенская бегунья страдает без солнца. В ее инстаграме только яркие фото
И широкие улыбки.
Словению на Олимпийских играх-2020 в Токио в беге на короткие дистанции, вероятно представит 29-летняя спортсменка Майя Михалинец.
Девушка давно в спорте, но свою самую важную победу одержала в 2019-м на Европейских играх в Минске, став лучшей на 100-метровке. А еще у нее очень яркий инстаграм – во всех смыслах слова.
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