Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в октябре впервые за четыре года выйдет на международный турнир как представительница России.

Ласицкене поборется в Военных играх, которые пройдут с 18 по 27 октября в китайском городе Ухань.

«На Военных играх я буду выступать в российской форме. Последний раз официально в российской форме я выступала в 2015 году как раз на Военных играх, получается, что спустя четыре года я вновь буду в цветах России», – сказала Мария в интервью ТАСС.

30 сентября Ласицкене выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в Дохе.

Она стала первой в истории спортсменкой, которая трижды выигрывала чемпионат мира в этой дисциплине.

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