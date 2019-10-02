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Чемпион России в прыжках с шестом дисквалифицирован на 4 года за допинг

Чемпион России в прыжках с шестом дисквалифицирован на 4 года за допинг
Eurosport

1 час назад

От РУСАДА в последнее время только грустная повестка.

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин получил бан на четыре года за допинг. Печальную новость сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Дисквалификация спортсмена только вступила в силу, но будет отсчитываться с 23 сентября. Аналогичный запрет получил горнолыжник Артем Бородайкин, сообщает ТАСС.

Причина отстранения – отказ от сдачи проб допинг-офицерам во время внесоревновательного контроля в августе 2019-го.

  • Ивакин – чемпион России 2013 года в помещении.
  • Также спортсмен является чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодежи.

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