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Чемпион России в прыжках с шестом дисквалифицирован на 4 года за допинг
От РУСАДА в последнее время только грустная повестка.
Российский прыгун с шестом Антон Ивакин получил бан на четыре года за допинг. Печальную новость сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства.
Дисквалификация спортсмена только вступила в силу, но будет отсчитываться с 23 сентября. Аналогичный запрет получил горнолыжник Артем Бородайкин, сообщает ТАСС.
Причина отстранения – отказ от сдачи проб допинг-офицерам во время внесоревновательного контроля в августе 2019-го.
- Ивакин – чемпион России 2013 года в помещении.
- Также спортсмен является чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодежи.
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