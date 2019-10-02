В Иране при трансляции легкой атлетики закрывают все оголенные части спортсменок

Вам всегда было интересно, как транслируют легкую атлетику в мусульманских странах, правда?

Недавно на чемпионате мира разгорелся скандал: немецкие легкоатлетки пожаловались на сомнительное нововведение – на турнире применили камеры, снимающие спортсменок сзади и снизу во время старта. Дамы посчитали, что пускать подобные кадры в эфир – не слишком этично. Девушки просто не знают, как с подобной проблемой справляются в Иране.

Вот так в исламском государстве демонстрируются соревнования по легкой атлетике. «В некоторых частях света должны проходить настоящие битвы за свободу», – подписал видео аргентинский экономист Мануэль Адорни.

Такой показ связан с тем, что в Иране до сих пор действуют многочисленные ограничения на просмотр спортивных состязаний, где атлеты выступают в легкой одежде.

В некоторых арабских странах женщин до сих пор не пускают на футбольные стадионы.

Иранская болельщица сожгла себя из-за подобного запрета.

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