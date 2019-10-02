Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе на дистанции 110 метров в беге с барьерами.

Спортсмен уложился в 13,15 секунды. Первым прибежал американец Грант Холлоуэй, опередивший Шубенкова на 0,05 секунды. Бронзу взял французский легкоатлет Паскаль Мартино-Лагард с временем 13,18 секунды.

В общем зачете лидирует США (18 медалей), второй с большим отставанием Китай (восемь наград).

Российские атлеты выступают под нейтральным флагом.

Золото взяли Анджелика Сидорова и Мария Ласицкене.

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