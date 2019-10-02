Getty Images

Шубенков взял серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Шубенков взял серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Eurosport

1 час назад

Чемпиону мира 2015 года до победы не хватило пять пять сотых секунды.

Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе на дистанции 110 метров в беге с барьерами.

Спортсмен уложился в 13,15 секунды. Первым прибежал американец Грант Холлоуэй, опередивший Шубенкова на 0,05 секунды. Бронзу взял французский легкоатлет Паскаль Мартино-Лагард с временем 13,18 секунды.

В общем зачете лидирует США (18 медалей), второй с большим отставанием Китай (восемь наград).

  • Российские атлеты выступают под нейтральным флагом.
  • Золото взяли Анджелика Сидорова и Мария Ласицкене.

Легкоатлеты опять едут на ЧМ без флага. Допинг есть не только в России, но казнят почему-то русских

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте