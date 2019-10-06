В полупустой олимпийской Москве 1980-го польский прыгун в высоту Владислав Козакевич ощущал постоянный дискомфорт. Не то что в 1976-м на Играх в Монреале, когда Влад свободно общался с другими спортсменами, обменивался футболками и сувенирами. В столице СССР за ним и другими атлетами постоянно велась слежка. «В 22:00 в Олимпийской деревне объявляли отбой – ни дискотек, ни прогулок под Луной, на отношения с девушками вообще табу. После выигрыша золотой медали я явился в деревню около часу ноги, и в комнату меня сопроводили два автоматчика», – сокрушался Козакевич.

Ввод советских войск в Афганистан привел к бойкоту Олимпиады-1980 со стороны более 50 стран, но это не сказалось на качестве соревнований по прыжкам в высоту. В те годы за награды грызлись советские и польские спортсмены, поэтому в Москву прибыли все сильнейшие. Конкурентами Козакевича стали земляк и чемпион ОИ-1976 Тадеуш Слюсарский и главный фаворит, чемпион Европы-1980, советский прыгун Константин Волков.

Владислав КозакевичGetty Images

Владислав обладал суровым характером, спокойно мог послать как тренера, так и чиновника федерации, поэтому в Москве к нему приставили сотрудника КГБ. Спецслужбы держали в уме его историю за пару лет до поездки в СССР, когда Козакевич без согласования с польской ассоциацией легкой атлетики участвовал в турнире, организованном его личным спонсором – ASICS. Поляков поддерживал конкурент японцев аdidas: вспыхнул скандал, и прыгуна на полгода отстранили от международных соревнований.

Козакевич претендовал на золото еще в Монреале, но тогда занял лишь 11-е место из-за травмы. Считалось, что в Москве основная борьба развернется между Слюсарским и Волковым, но Владу неожиданно помогли освиставшие его трибуны – отрицательная энергия придала поляку дополнительных сил. «Зрители свистят во многих видах спорта. В футболе, баскетболе, волейболе, но в легкой атлетике такого никогда не было», – удивился поляк.

Советские болельщики бешено топили за Волкова и сильно давили на остальных спортсменов. Всегда сражавшийся только с планкой Козакевич к такому не привык – неожиданно для себя он мобилизовался и прыгнул на 5,75 м. Конкуренты покорили лишь отметку в 5,65 м. Перед последней попыткой Владислав уже гарантировал себе золото, но зрители не унимались и проклинали поляка. Козакевич разбежался и вспорхнул на 5,78 м с новым мировым рекордом. Поляк превзошел на 1 см достижение Филиппа Увийона.

«Я пытался побить рекорд француза, а не русского. А зрители свистели. Абсурд! Я единственный человек на свете, побивший рекорд мира со свистом в спину. Разве кто-то свистел, когда Сергей Бубка бил мировые рекорды?» – недоумевал Козакевич. Поляк на эмоциях показал трибунам согнутую в локте руку – сразу на это никто не обратил внимания, но на следующий день фото облетело весь мир. Особенно полыхнуло в США: американские газеты вышли с заголовками вроде «Козакевич показал советским зверям».

Сгибая руку в локте, Козакевич думал лишь о том, как бы позлить болельщиков, но его обвинили в оскорблении советских граждан и символов. Коммунисты посчитали, что этим жестом Влад выразил отношение к событиям 1939 года, когда СССР вторгся в Польшу и присоединил к Литве его родную деревню Малые Солечники. С приходом коммунистов хорошо жившие до войны родители Козакевича обнищали.

«Я родился вскоре после смерти Сталина, к власти в СССР пришел Хрущев. И тот сказал: люди, которые считают себя поляками, могут уехать в Польшу. Моя семья перебралась в Гдыню и начала все сначала. Поэтому сегодня мне непонятна нынешняя ситуация на Украине. Президент Путин сказал: «Я хочу защитить русских, которые живут в этих регионах». Мне это кажется неправильным. Не понимаю, почему в России нельзя найти место русским, которые живут на Украине? Политика – это большое зло», – сокрушается Владислав.

Советский посол в Варшаве Борис Аристов требовал пожизненной дисквалификации поляка, и прижатый к стенке чемпион придумал легенду. Козакевич заявил, что трибуны ни при чем – он всегда так праздновал большие победы. «Я заявил, что показываю этот жест планке. Мол, теперь она может поцеловать меня в зад», – извернулся Владислав. Поляк неожиданно нашел поддержку у главы МОК Хуан-Антонио Самаранча – бывший посол Испании в СССР подтвердил, что спортсмен часто так делает. Так благодаря заступничеству функционера Козакевичу оставили медаль.

Сергей Бубка и Владислав КозакевичImago

После возвращения из Москвы Владиславу сильно досталось от чиновников, которые опасались проблем с советским режимом. Но на улицах люди благодарили Козакевича – неожиданно для прыгуна его жест обрел глубокий философский смысл. Уставшие жить по указке Москвы поляки получили символ сопротивления коммунистическому строю, который пал в 1989-м.

Московское золото стало последним большим успехом прыгуна. Козакевич мог взять еще одну награду на Играх-1984 в Лос-Анджелесе, но не поехал в Штаты из-за бойкота Олимпиады странами соцлагеря. Кроме того, спортсмена прессовали польские спецслужбы, искавшие на него компромат. От тюрьмы Козакевича спасла случайность и несогласованность действий полиции – за день до ареста по надуманному обвинению в сотрудничестве с зарубежной разведкой он улетел на турнир в Германию. Об обыске в квартире Владиславу сообщил брат, поэтому чемпион осел в Ганновере и через год получил немецкое гражданство.

Владислав КозакевичImago

Козакевич вернулся в Польшу лишь в начале 90-х, но не остался. Последние 20 лет чемпион преподает физкультуру в одной из гимназий Ганновера, получает 3500 евро в неделю и шутит, что зарабатывает на уровне польского министра. Герой Польши 80-х давно живет в другой стране, но это не мешает его соотечественникам помнить, что именно со спонтанного эмоционального жеста Козакевича начался их путь к свободе.

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