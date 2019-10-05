Владас Ташев, комментатор Eurosport и муж прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, сравнил подарок жене от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с призами для других российских спортсменов.

«Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком», – написал Ташев в твиттере.

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин уже кинул ответочку Владасу: «Там, помимо Марии Ласицкене, еще есть Сергей Шубенков, есть еще на всякий случай Анжелика Сидорова, еще чемпионат мира не закончился. Поэтому отдельно ничего вручать Марии Ласицкене федерация пока не собирается, потому что на сегодняшний день надо завершить чемпионат мира, и все вещи решаются в конце сезона. Поэтому я считаю, что само заявление некорректно звучит».

На чемпионате мира в Дохе Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Шубенков выиграл серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами.

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