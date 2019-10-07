Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не собирается идти на мировую с Всероссийской федерацией легкой атлетики.

После победы Марии на ЧМ ее муж Владас Ташев опубликовав иронический твит, сравнив призовые российских боксеров и легкоатлетов. В недавнем интервью «Спорт экспрессу» глава ВФЛА ответил, что с Ласицкене у него всегда были ровные отношения, в отличие от ее окружения.

7 октября спортсменка прокомментировала слова функционера в инстаграме. Вышло довольно жестко.

«У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА... Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю.

Позиция всей моей команды – руководство ВФЛА должно уйти в отставку. Лично я не жду никаких призовых от ВФЛА, так как эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали. Федерация абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила... Высказывания главы ВФЛА о том, что с людьми, отсидевшими за допинг (не воспринимайте на свой счет те, кому не дали допуск, но кто чист), команда в Дохе была бы еще сильнее, в принципе не укладываются в моей голове. Это неуважение к чистым атлетам...

Я не собираюсь встречаться и что-то обсуждать с господином Шляхтиным. Моя позиция давно уже четко обозначена».

Шляхтин ответил на предложение Марии отправиться в отставку. Его слова приводит «Р-Спорт»: «Я подумаю. Я не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а всё остальное – уже история».

На чемпионате мира в Дохе Ласицкене в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м.

Она стала первой прыгуньей в высоту, выигравшей три ЧМ подряд.

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