10 октября на YouTube-канале Марии Командной Commandos вышел документальный фильм об отстраненных российских легкоатлетах «Отверженные».

В съемках приняли участие известные российские легкоатлеты Елена Исинбаева, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Екатерина Конева, тренеры Ласицкене и Шубенкова – Геннадий Габрилян и Сергей Клевцов, а также член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов.

Съемки фильма проходили в 2016 году. Большая часть видео снята во время предолимпийского чемпионата России в Чебоксарах.

Исинбаева сожалеет о несбывшейся мечте, Ласицкене показывает родной стадион

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о тяжелом возвращении в спорт ради последней Олимпиады, на которую ее так и не пустили: «Я понимала, что у меня больше не будет шансов прыгать, поэтому нужно было показать максимум. Я мечтала завершить карьеру на 100-тысячном стадионе, чтобы потом поблагодарить фанатов, которые все эти годы меня поддерживали. Я не могу уйти тихо».

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене провела экскурсию по тренировочной базе в родном городе Прохладный в Кабардино-Балкарии: «Не понимаю, как можно просто так поступить со спортсменами. Просто так забирать у них мечту, не объяснив за что. Обидно за те эмоции, силы, когда отдавали все, а в итоге это никуда не вылилось».

Сергей ШубенковEurosport

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков также тренируется в родном Барнауле: «Случай – беспрецедентный. Такого никогда раньше не случилось, и я совершенно не вижу причин, почему это могло случиться сейчас.

Я не верил до самого конца, что нас затянут в средневековье. Я думал, что коллективная ответственность в XXI веке просто невозможна. Сейчас для меня очевидно, что медиа это все продавили. Когда все эти скандалы происходят, я стараюсь от этого отстраняться – мы тренируемся сами».

Чемпионка мира в закрытых помещениях в тройном прыжке Екатерина Конева рассказала, что негатив шел даже со стороны зрителей: «Даже не знаю, как выразить эмоции, чувства. Со всех сторон давили. Впервые я это почувствовала на зимнем ЧМ в Сопоте. Я вышла в сектор, попросила поддержать – похлопать. В зале была абсолютная тишина. Я подумала: «Не хотите – получите». И выиграла».

Дарья Клишина – единственная российская легкоатлетка на Играх в Рио – рассказала о непростом выборе уехать тренироваться в США: «Мне было немного страшно: другая страна, другой континент, другой тренер, я не знаю языка –- все для меня было новое. Не знала, куда еду, и что там буду делать». А Анжелика Сидорова (которая недавно стала чемпионкой мира) – о соперничестве с Исинбаевой на предолимпийском ЧР.

Дарья КлишинаEurosport

Речи всех спортсменов объединяет одно – непонимание, почему чистые спортсмены не попали на Олимпиаду даже без возможности доказать свою непричастность к допинговой системе.

В фильме также представлена хронология отстранения сборной России. «Нам дали 72 часа ответить на 300-страничный документ комиссии Макларена. Мы должны были за три дня подготовить объяснения на доклад, который готовился год», – сказал Бутов.

Что говорят создатели

«Фильм о том, что профессиональный спорт – это не то, что приносит радость людям, а огромная беспощадная система, которая привыкла использовать спортсменов как инструмент, игнорируя то, что они живые люди. Когда все хорошо, система их использует как символы, а когда все плохо... Это история о тех, кто не сломался, несмотря ни на что. История о тех, кто верит, что спорт все еще превыше всего», – Командная представила фильм в фейсбуке.

Корреспондент Eurosport.ru Александр Петров поговорил с режиссером и генеральным продюсером фильма Павлом Фельдманом.

Как родилась идея?

В 2016 году вместе с Владасом Ласицкасом и Отаром Мамучашвили сделали документальный фильм про Марию Шарапову. После этого нас пригласили на один федеральный канал поработать вместе. Мы сказали, что у нас есть, по сути, готовая история – тогда как раз начался допинговый скандал, но вокруг него еще не было большого хайпа.

Как проходили съемки?

Канал был очень заинтересован в фильме к Олимпиаде, хотя договора составлено не было. Но мы все равно поехали на свой страх и риск снимать. Это был наш второй документальный фильм. Мы приехали в Чебоксары (на ЧР-2016 – прим.) – это была лучшая возможность снять всех в одном месте. На солнце температура была +50. Мы работали по 18 часов в сутки эти три дня. Сделали тизер, отправили на канал, там нам сказали: «Тизер – класс, давайте делать фильм».

Когда приехали в Барнаул к Шубенкову, для меня стало шоком, что он тренируется в таких… консервативных, непростых условиях. Как оказалось, комфорт не всегда коррелируется с результатом. Нас очень хорошо там приняли, мы взяли чуть ли не первое интервью жены Сергея – она непубличный человек.

Мария ЛасицкенеEurosport

Была смешная история в Прохладном (родина Ласицкене – прим.). За неделю до поездки я приехал на свадьбу, и меня покусали слепни. Покусали – это мало сказано, у меня было 83 укуса. Вернулся в Москву и понял – что-то не то с ногами. На следующую ночь мы уже улетели к Марии, и когда добрались, я понял, что у меня ноги в четыре раза больше – я не мог двигаться. Спросил про врачей, но там была только санчасть. В итоге мы провели 20 часов в Прохладном, а потом меня с самолета забрали на скорой

Почему фильм вышел только в 2019-м?

Мы все сняли, но с каналом у нас не срослось, и в 2016-м году мы фильм так и не закончили. Мы разошлись, начали заниматься разными другими проектами. А в этом году я понял, что свербит ужасно, что есть крючок большой такой из прошлого. Понял, что не могу не закончить и не выпустить фильм, при том, что его посмотрит не очень много людей. Надо было закрыть гештальт.

Я сначала выложил фильм на фейсбуке и в ютубе. Мы с Машей [Командной] очень давно дружим и работаем, она мне сама предложила выложить в канал Commandos, чтобы была больше аудитория. Хотя наш зритель не очень любит смену формата.

Убивающая жара, мерзкие отели, пустые трибуны. Катар провел жуткий турнир перед ЧМ-2022

Качай приложение Eurosport для iOS или Android